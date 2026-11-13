Lodosun etkili olduğu Bursa\'da çatı örtüsü 2 otomobile zarar verdi

Lodosun etkili olduğu Bursa'da çatı örtüsü 2 otomobile zarar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da lodosun etkili olduğu sırada Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'ne çatı kaplama örtüsü düştü. Saatteki hızı 74 kilometreyi bulan lodos nedeniyle düşen örtü, cadde üzerindeki 2 otomobile zarar verdi.
DÜŞEN ÇATI KAPLAMA ÖRTÜSÜ 2 ARACA ZARAR VERDİ
Bursa'da saatteki hızı 74 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerine düşen çatı kaplama örtüsü, 2 otomobile zarar verdi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: DHA
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