LÖSEV Samsun'da lösemili çocukları aileleriyle sanat merkezinde buluşturdu - Son Dakika
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LÖSEV Samsun'da lösemili çocukları aileleriyle sanat merkezinde buluşturdu

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LÖSEV Samsun\'da lösemili çocukları aileleriyle sanat merkezinde buluşturdu
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2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda LÖSEV Samsun Ofisi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde çocukları ve ailelerini buluşturdu. Programda turuncu kurdele dağıtıldı ve video gösterildi; amaç çocuklara moral, ailelere dayanışma ve toplumda farkındalık sağlamaktı.

Samsun'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık ve dayanışma programı gerçekleştirildi.

LÖSEV Samsun Ofisi tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, lösemiyle mücadele eden çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Turuncu kurdele dağıtımıyla başlayan programda lösemiyle mücadele sürecini anlatan video gösterildi.

Etkinlikte Beren Menekşe ve Ayşegül Keleşler Gümüş piyano gösterisi sundu. Canım Kardeşim Çocuk Korosu seslendirdiği şarkılarla sahne alırken, anaokulu öğrencileri de "İnci" adlı drama gösterisini sahneledi.

Lösemiyi yenerek sağlığına kavuşan Selahattin Mert'in bağlama ve şarkı dinletisi sunduğu programda, LÖSEV Kadın Korosu da konser verdi.

Çocukların moral ve motivasyonlarının artırılması, aileler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve toplumda lösemi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen program, LÖSEV marşının seslendirilmesiyle sona erdi.

LÖSEV Samsun İl Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık ve dayanışma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, vatandaşların programa katılım göstermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Etkinliklerle lösemiyle mücadele eden çocuklara ve ailelerine moral ve motivasyon sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Taşkınsu, "Aynı zamanda toplumda lösemiye yönelik farkındalığı artırmak, vatandaşlarımızın bu süreçte daha duyarlı olmalarını sağlamak ve dayanışma bilincini güçlendirmek istedik." dedi.

Kaynak: AA
Samsun Büyükşehir BelediyesiSamsunSağlıkGüncelSon Dakika

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