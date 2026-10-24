Lyon'da yasaklı eyleme polis gazla müdahale etti, A480'de 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Lyon'da yasaklı eyleme polis gazla müdahale etti, A480'de 2 kişi hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da valiliklerin eylem yasağı kararlarına uymayan eylemcilere polis müdahale etti. Lyon'da yaklaşık 200 eylemciye göz yaşartıcı gaz kullanılırken, Grenoble'da A480 otoyolunu kapatma girişimi trafik kazasına yol açtı ve 2 kişi hafif yaralandı.

Fransa'da başta Paris olmak üzere ülkenin farklı noktalarında eylemler düzenlenirken, polis valiliklerin eylem yasağı kararlarına uymayan eylemcilere müdahale etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon kentinde bir grup genç valiliğin eylem yasağı kararı aldığı Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi yakınlarında toplandı.

Polis yaklaşık 200 kişiden oluşan eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Öte yandan, kentte yüzlerce öğrenci valiliğin izin verdiği alanlarda bir araya gelerek hükümeti protesto etti.

Grenoble'da ise bir grup eylemci, A480 otoyolunu kapatmaya çalıştı. Isere Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, eylemcilerin otoyolu kapatma girişiminin bir trafik kazasına yol açtığı ve olayda 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, polislerin hızlı müdahalesiyle eylemcilerin dağıtıldığı kaydedildi.

Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Lille, Denain, Douai ve Wattignies şehirlerinde 18 yaş altı kişiler için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 26 Ekim'e kadar uzatıldı.

Çoğunlukla 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan yasak ayrıca Marly ve Valenciennes kentlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Nice, Marsilya ve Lille şehirleri başta olmak üzere birçok kentte gece saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sendika dışı tüm eylemlerin yasaklandığını açıklamış, sendikal eylemlerin de olası yağma ve şiddet olaylarına karşı valiliklerin ya da emniyet müdürlüklerinin uygun gördüğü güzergahlarda yapılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA
TrafikFransaGüncelPolisDünyaLyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi İlk iş bakın ne yapacak 81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak
15:35
Kılıçdaroğlu’ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
15:14
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
14:49
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
14:48
Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı
14:40
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
14:28
Zonguldak’ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi
Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 15:43:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Lyon'da yasaklı eyleme polis gazla müdahale etti, A480'de 2 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei