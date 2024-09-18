Madenciler Ankara\'da Eylemde

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(ANKARA) - Ankara'ya taşıdıkları eylemi dün Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde sürdürmek isteyen ve gözaltına alınan madenciler, bugün sabah itibarıyla tekrar şirketin önünde bir araya geldi. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, milletvekillerine seslenerek, "Siz kimin yanındasınız? Somalı madenciler en ağır koşullarda 34 bin liraya mı çalışsın? Ferhat Bey'in mi yanındasınız" dedi. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de işçilere destek verdi.

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait Fernas Madencilik'te 7 işçinin Bağımsız Maden İşçileri (Bağımsız Maden İş) sendikasına üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından Soma'da başlayan eylem Ankara'ya taşındı.

Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde dün gözaltına alınan işçiler, bugün tekrar bir araya gelerek şirket önünde basın açıklaması yaptı. Fernas eyleminin 24'üncü günündeki basın açıklamasına CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de destek verdi.

İşçilerin çok büyük baskılarla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Madenciler, Meclis'in önüne sokulmadı. Bizim muhatabımız Meclis'te, patron Meclis'te. Dolayısıyla milletin meclisi ise orası milletin temsilcileri olan madenciler kendi muhataplarıyla Meclis'in önünde görüşmekten başka çareleri olmadığı için geldiler. Madencilerin önünün kapatılmaması lazım. Dün ise burada Fernas tabelasına yakın bir yerde basın açıklaması yapan işçiler gözaltına alındı. Madencilere ikinci kez tekme atıldı. Madencilere tekme atılmasına izin vermeyiz. Bu tekmeyi atanın görevden uzaklaştırılması lazım." dedi.

"İşçiler ölmeden buranın denetlenmesini istiyorlar"

Aksu şunları söyledi:

"Boğazının altına kadar suyun altında çalışıyor bu madenciler. 'Çok yüksek voltajlı elektrik kullanımı içinde madencilik yapacağım, ölüm riskim var. Diyorum ki Bakana 'Ey Bakan burayı denetle' diyor işçiler. İşçiler ölmeden buranın denetlenmesini istiyorlar, 'ölmek istemiyoruz, yaşamak istiyoruz' diyorlar. Dolayısıyla devletin, kamusal sorumluluğu olanların bu işletmeyi denetlemesi gerekir.

"Ferhat Bey'in mi yanındasınız?"

Meclis'te Ferhat Nasıroğlu'nu kenara koyarsak 599 milletvekili var. Onlara çağrı yapıyoruz. Siz kimin yanındasınız? Hangi taraftasınız? Denetisizlikten mi yanasınız? Somalı madenciler 34 bin liraya çoluk çocuk büyütsün, maden işçileri en ağır koşullarda 34 bin liraya mı çalışsın? Ferhat Bey'in mi yanındasınız?. Buna cevap bekliyoruz.

"TÜSİAD'a çağrımız var"

TÜSİAD'a çağrımız var. Ferhat Nasıroğlu üyeniz. Üyenizle konuşun. Üyeniz yanlıştan dönsün. Kibrinden vazgeçsin. Koç Holding'e, Sabancı Holding'e sesleniyoruz. Ortak iş yapıyorsunuz ortağınıza seslenin. Siz sendika ile çalışıyorsunuz, ortağınız sendika düşmanı.

AK Parti ve MHP'ye seslendi: "Ne yapıyorsunuz bu memleketin işçisine' demiyorsunuz"

Buradan AK Parti grubuna sesleniyorum. Çeşitli konularda birbirleriyle çatıştıkları durumlar oluyor ama konu işçilerle ilgili olunca, işçilerin yerde sürülmesi olunca, tekmelenmesi olunca, ters kelepçe yapılması olunca hepiniz aynısınız. Biriniz de demiyorsunuz ki 'işçilere bu yapılır mı, ayıp değil mi Ferhat Bey' demiyorsunuz. MHP grubuna sesleniyorum tek biriniz demiyorsunuz 'ne yapıyorsunuz bu memleketin işçisine' demiyorsunuz."

İşçiler şirket yetkilileriyle görüşüyor

Açıklamanın ardından Başaran Aksu ve Okan Konuralp'ın yaptığı görüşmelerin ardından üç işçinin yetkililerle görüşmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Üç işçi şirket yetkilileriyle görüşmek üzere şirket binasına alındı.