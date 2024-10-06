Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu - Son Dakika
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Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu

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İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice katleden Semih Çelik'in ikamet ettiği mahallenin sakinleri dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik'in sessiz bir hayat sürdüğünü, kimseyle iletişim kurmadığını, selam dahi vermediğini belirten mahalle sakinleri olay günü evden çıkarken sokağın karşısındaki fırına uğrayarak "Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?" diye sorduğunu aktardı.

06.10.2024 07:59
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İstanbul Fatih'te önceki gün Türkiye'yi ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Fatih'te cuma günü saat 16.00 sıralarında, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) yarım saat arayla katletti. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son verdi.

MAHALLE SAKİNLERİ KONUŞTU

Yaşanan olay Türkiye'yi ayağa kaldırırken cani Semih Çelik'in mahalle sakinleri dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önceden Fatih'te oturan, 2018 yılında Eyüpsultan'da çıkmaz sokaktaki 5 katlı bir evin 2. katına taşınan Çelik'in Fatih'teki bağlarını hiç koparmadığı ve vaktini eski yaşadığı yerde geçirdiği öğrenildi.

"ARADA SIRADA YÜZÜNÜ GÖRÜRDÜK"

6 yıldır oturduğu semtin ne berberi ne emlakçısı ne de sokağın tek fırıncısıyla sohbet ettiği öğrenilen cani için mahalle esnafı "Arada sırada yüzünü görürdük, selam dahi vermezdi. Sadece buradaki evine yatmaya gelirdi" dedi.

OLAY GÜNÜ FIRINA UĞRAMIŞ

Mahallelinin anlattığına göre, olay günü evden çıkan Semih Çelik, sokağın karşısındaki fırına uğruyor ve orada kıyafetlerini göstererek, "Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?" diyor. Daha sonra ayrılıyor.

"KIZ ARKADAŞIM GELECEK KAHVALTI YAPACAĞIZ" DEMİŞ

Hürriyet'te yer alan habere göre Semih Çelik'in sokağında emlakçılık yapan bir şahıs ise "Bizim mahallemiz köy gibidir, herkes birbirini tanır. Ancak biz, kendisini ve babasını tanımıyoruz. Çok az görürdük. Hele annesini hiç bilmiyoruz, sanırım Ankara'da kalıyormuş. Olay günü sabah babasıyla konuşuyor, babasına 'Kız arkadaşım gelecek, kahvaltı yapacağız' diyor. Babası da evden çıkıyor. Sonra öğreniyoruz ki çocuk iki kişiyi öldürmüş. Kasap olduğunu duyduk ama nerede bir şey bilmiyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp \'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?\' diye sordu

Semih Çelik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Selami Karagülle:
    MALESEF KARMA EĞİTİM SİSTEMİNİN SONUCU BU 25 127 Yanıtla
  • Melike:
    hergün ayrı bi olay hergün ayrı bi trajedi hergün ayrı bir vahşet. Allah sonumuzu hayır eylesin. güzel evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin 59 2 Yanıtla
  • Murat denizli:
    devletin sucu zaten hastaymıs cıkarmayın kardesim hastaları hastaneden sapıkları hapısten ülkede adalet kavramı yok idam şart kısasa kısas bu kadar basıt suc oranı yuzde 100 düser%100 39 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    idam sart suc oranı duser 18 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sözün bittiği yerdeyiz 18 1 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Kasap olduğu için bıçağı böyle kullanmış.Ya ben bu durumdan anne ve babayı bile suçlu buluyorum istemsizcede olsa. 10 7 Yanıtla
  • Behzat:
    Allahin rahmeti üzerinde olmasın. 7 0 Yanıtla
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