Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15.11.2024 10:49  Güncelleme: 11:03
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını belirtti. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Doğanşehir'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor."

Malatya\'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son Dakika Güncel Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fahri Sağgül:
    Geçmiş olsun Allah beterinden korusun 19 3 Yanıtla
  • Ali Cansever:
    çok geçmiş olsun 21 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Rabbim beterinden korusun. 18 3 Yanıtla
  • Cansu Kılınç:
    gecmis olsun 10 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Allah korusun ülkemizi geçmiş olsun kayısıkentlilere 8 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    çok geçmiş olsun acil şifalar diliyorum 9 0 Yanıtla
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