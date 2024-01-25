Malatya\'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Mardin'de de hissedilirken deprem yerin 13.93 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 5.2 büyüklüğündeki deprem saat 16.04'te meydana geldi.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 5.3 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise 30 saniye süren depremin şiddetini 5.3 olarak açıkladı. Kandilli, depremin merkezini ise Yeşilyurt; derinliğini ise 6.7 km olarak duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada ekiplerin sahaya indiğini belirterek şunları söyledi: "Malatya #Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

VALİ YAZICI: SAHADA KONTROLLER SÜRÜYOR

Malatya Valisi Ersin Yazıcı da deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor" diye konuştu.