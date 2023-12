Malatya\'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

4.3 ŞİDDETİYLE SALLANDI

Saat 10.55'te meydana gelen 4.3'lük deprem, yerin 9.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMASINA YÖNLENDİRİLDİ

Korkutan depremin ardından canlı yayına bağlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.