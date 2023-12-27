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Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi - Son Dakika
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Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Şanlıurfa ve Adıyaman olmak üzere çevre ilerden de hissedildi.

27.12.2023 - 11:02,  Güncelleme: 11:45
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

4.3 ŞİDDETİYLE SALLANDI

Saat 10.55'te meydana gelen 4.3'lük deprem, yerin 9.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMASINA YÖNLENDİRİLDİ

Korkutan depremin ardından canlı yayına bağlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Malatya\'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
YORUMLAR (7)
  • bülent C.: deprem gerceğini unutmamalıyız. Herkesin endişeli olması lazım. Deprem kuşağındayız. Bu depremden önce düzce de 2,3 oldu. Sağlam ve yeni binalarda oturun. 3-4 katı gecen eski binalardan uzak durun. allahım beterinden korusun diyorum Yanıtla 5 1
  • Serkan Basar: önümüzdeki haftaya dikkat istanbulda 5 ve 6 büyüklüğünde deprem olacak gibi bir his var içimde rabbim muhafaza eylesin Yanıtla 3 1
  • herto herto: Seni takibe aldım ne gerek var bilime ..içimde his var bilimi 3 0
  • Serkan Basar: hani bazı insanları doğa üstü yetenekleri vardır onun gibi bişey mesela yağmurun yağması romatizmadan veya bazı şeyi hissetmek ve bunun gerçekleşmesi gibi şeyler işte :) ama en doğrusunu yüce allah bilir Yanıtla 2 0
  • Uğur RİZE: Haftaya malatyadayım malatyalı taliplerme sesleniyorum :)) Yanıtla 0 1
  • herto herto: Ne alaka apti 0 0
  • herto herto: Artçı artçı korma. ..sen 1,2 den korkarsan 6-7 de gidersin kalpten 0 0

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