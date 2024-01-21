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Malatya'da saat 15.41'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kale ilçesi olan sarsıntı Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Yerin 9,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi.

VALİ ERSİN YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'mize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.