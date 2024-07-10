Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
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Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.27 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur" dedi.

10.07.2024 13:02  Güncelleme: 13:18
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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ederken, korkutan bir haber de Malatya'dan geldi.

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD'ın geçtiği bilgilere göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.27 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde;

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada "Malatya Yeşilyurt'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

İLÇE GECE YARISI 4.2 İLE SALLANMIŞTI

Yeşilyurt ilçesi gece saatlerinde de 4.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. 7.69 km derinlikteki sarsıntının ardından 3.2 ve 2 büyüklüğünde art arda depremler oluşmuştu.

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Malatya\'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Yeşilyurt, Malatya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Aydaz: Çevre illerde hissedilmedi ,, insanları paniğe sürüklemekten başka birşey yapmıyorsunuz 4 5 Yanıtla
    Emrah Sönmez: Antep'ten hisseetim 1 2
  • ferhat eser: geçmiş olsun Malatya 8 0 Yanıtla
  • Yunus KANAT: Geçmiş Olsun. 7 0 Yanıtla
  • doğan: Dün de oldu. Hayra alamet. 4 0 Yanıtla
  • Mirza Yeşil: ben Malatya dayım çok şiddetli ydi ama kısa sürdü 2 0 Yanıtla
  • Yunus Yeniay: 5.0 üstü olmazsa haber yapmayın artık insanların psikolojisini bozmayın 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
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