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Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Dün 4.3 büyüklüğünde bir deprem olan Malatya bugün yine sallandı. Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

28.12.2023 - 12:39,  Güncelleme: 12:50
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün 4.3 büyüklüğünde depremle sallanan kentte, bugün bir kez daha deprem oldu. Saat 12.34 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD sarsıntının derinliğini 17 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

VALİ YAZICI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili, "İlimiz Yeşilyurt Merkezli yaşadığımız 4.6 büyüklüğündeki depremde yapılan saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

BAŞKAN GÜRKAN: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Malatya/ Yeşilyurt İlçemizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

MALATYA DÜN DE SALLANDI

Dün de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem olmuştu. Büyüklüğü 4.3 olarak açıklanan depremin derinliği 9 km olarak açıklanmıştı.

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Malatya\'da 4.6 büyüklüğünde deprem
YORUMLAR (2)
  • bülent C.: 25-26 Aralık girit adası 4.0 27 Aralık Çankırı 4.5 27 Aralık Malatya 4.6 Asya kıta tabakası , Avrupa kıta tabakasını sıkıştırmaya devam ediyor gibi. Gecende İstanbul marmara 4.1 sonrasında Düzcede bir artcı olmuştu. Herşeye hazırlıklı olmalıyız. Anadolu fayıda hareketli , kuzey fayda hareketli. Allahım büyük depremlerden korusun bizleri. Yanıtla 3 4
  • bülent C.: Az öncede Muğla açıklarında 4,0 oldu. Burada bazılarına olanları anlatmak hatırlatmak zoruna gidiyor sanırım. Deprem gerceğinden kaçamazsınız. Herşeye hazırlıklı olun derken kötümü yapıyorum. Yukarıdaki açıklamayı beğenmeyenler emlakcı sanırım. Yada eski evlerini fahiş fiyattan satmaya çalışanlar. 0 0

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Son Dakika Güncel Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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