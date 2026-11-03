Manisa Köprübaşı\'nda hasta taşıyan ambulansla traktör çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Manisa Köprübaşı'nda hasta taşıyan ambulansla traktör çarpıştı, 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde hasta taşıyan ambulansla traktör çarpıştı; kazada sürücüler, 2 acil tıp teknisyeni, hasta ve traktördeki kişi dahil 6 kişi yaralandı. Yaralılar Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde hasta taşıyan ambulansla traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
K.K. idaresindeki 45 E 6063 plakalı ambulans Köprübaşı ilçesi Demirci-Salihli kara yolunda, M.K. yönetimindeki traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle birlikte ambulansta bulunan 2 acil tıp teknisyeni ve hasta ile traktörde bulunan İ.K. yaralandı.
Ekiplerce Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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