Manisa Yunusemre\'de devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hastanede öldü

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Berat Efe Taş (18) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Manisa- İzmir çevre yolu Dericiler Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Berat Efe Taş yönetimindeki 45 BCE 796 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Berat Efe Taş, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Taş, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.