Mao Ning, Kuzey Kutup'ta bloklaşmanın barış getirmeyeceği uyarısında bulundu - Son Dakika
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Mao Ning, Kuzey Kutup'ta bloklaşmanın barış getirmeyeceği uyarısında bulundu

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Mao Ning, Kuzey Kutup\'ta bloklaşmanın barış getirmeyeceği uyarısında bulundu
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Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, Kuzey Kutup faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi. AB'nin Kuzey Buz Denizi stratejisini değerlendiren Mao, soğuk savaş zihniyetiyle bloklaşmanın bölgeye barış, istikrar ve kalkınma getirmeyeceğini belirtti.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in Kuzey Kutup Bölgesi'nde barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme amacıyla yürüttüğü çalışmaların uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin kısa süre önce açıklanan Kuzey Buz Denizi stratejisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. AB'nin stratejisinde, Çin'in bölgede artan varlığı ve Rusya ile olan işbirliği, güvenlik endişesi olarak tanımlanıyor.

Uluslararası toplumun Kuzey Kutup Bölgesi'nde ortak çıkarlarının bulunduğunu belirten Mao, ülkelerin yasalara uygun şekilde bölgede faaliyet yürütme hak ve özgürlüğüne tam olarak saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Mao, "Soğuk Savaş zihniyetiyle ülkeleri bloklara ayırmak ve jeopolitik cepheleşmeyi kışkırtmak, Kuzey Kutup Bölgesi'ne barış, istikrar ve kalkınma getirmez" dedi.

Kaynak: Xinhua
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