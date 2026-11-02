Mardin Dargeçit'te yoldan çıkan öğrenci servisinde 3 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Mardin Dargeçit'te yoldan çıkan öğrenci servisinde 3 öğrenci yaralandı

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Mardin Dargeçit\'te yoldan çıkan öğrenci servisinde 3 öğrenci yaralandı
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde öğrenci servisi, kırsal Sümer Mahallesi'nde yoldan çıkarak ağaçlık ve taşlık alana savruldu ve kazada 3 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde öğrenci servisinin yoldan çıkması sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen servis minibüsü, kırsal Sümer Mahallesi'nde yoldan çıkarak ağaçlık ve taşlık alana savruldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, öğrencilerden R.A. (10), Y.A. (10) ve G.A. (10) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin Dargeçit'te yoldan çıkan öğrenci servisinde 3 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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