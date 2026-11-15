Mardin Nusaybin'de operasyonda 1 kilo 891 gram uyuşturucu ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 891 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik ilçede çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Aramalarda 1 kilo 891 gram uyuşturucu, 3 sentetik ecza, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 gram altın ile 42 bin 455 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.