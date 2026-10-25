Mardin Valisi Akkoyun, Nusaybin\'de 4\'ü çocuk 6 kişi için taziyede dua etti

Mardin Valisi Akkoyun, Nusaybin'de 4'ü çocuk 6 kişi için taziyede dua ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin'de otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişi için kurulan taziyeye katıldı. Akkoyun, taziyede dua ederek aile üyelerine başsağlığı diledi.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişinin taziyesine katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Şirin (11), Lavin (9), Zana (5), Mert (5), Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk'ün (28) kırsal Tepealtı Mahallesi'ne bağlı Topaçlı mezrasında kurulan taziyelerine katıldı.
Hayatını kaybedenler için dua eden Akkoyun, aile üyelerine başsağlığı diledi.
Vali Akkoyun'a ziyaretinde, Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin eşlik etti.
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