Bursa\'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken korkutan bir haber de Bursa'dan geldi.

İSTANBUL'DA PANİĞE NEDEN OLDU

AFAD'ın geçtiği "son dakika" bilgisine göre Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 9,74 km derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

BURSA VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Bursa Valiliği 4 büyüklüğündeki depremle ilgili şehirde bir olumsuz durum olmadığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimizde merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

PROF. DR. PAMPAL: BÜYÜK BİR DEPREMİ GÖRECEKSİNİZ

Bursa merkezli deprem büyük korku yaratırken o dakikalarda CNN Türk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pampal "Son haftalarda neredeyse gün aşırı depremleri yaşıyoruz. Ege Denizi'nde, Midilli'de oldu birkaç gün önce. Şimdi Bursa'da oldu. Bursa Güney kolun ortasında ve ova üzerinde kurulmuş. Zemin kötü. 1065'de yıkıcı bir deprem yaşanmış. 1855'de 2 yıkıcı depremle yıkılmış. Deprem tetiklenir mi? Geliyor bunu söyleyebiliriz. İznik'teki 1065'den beri kırılmamış.7, 7,3 kadar deprem üreteceğini tahmin ediyoruz.

Bursa ovasının altından geçen 7,5'lik deprem üretebilecek bir fay var. Büyük bir depremi göreceksiniz, hazırlanın diyor. Ben olacağım doğanın kanunu gereği kırılacağım diyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gün, ay vermemiz mümkün değil. Depremin önceden bilmek mümkün değil.

Prof. Dr. Süleyman Pampal.

"BU DEPREMLER BİZE ALARM VERİYOR"

Bu depremler bize alarm veriyor. Marmara'nın hem Kuzeyi hem güneyi. Bu sıra Güney daha hareketli. Maalesef Bursa'nın bulunduğu yer 1865'den beri kırılmamış. Bunlar ilk kırılacak yerlerden biri Bursa biri İznik.

Şiddetli hissetmenin 3 önemli nedeni var:

-Üs merkeze olan yakınlık, fayın kırıldığı yere mesafe

-Deprem odağının yeryüzüne olan mesafesi

-Bulundukları yerin zeminin kalitesi

Zemin depremin ivmesini 3-4 kat artırır. Vatandaşlarımız kötü zemin üzerinde yaşadıkları için fazla sarsılıyorlar" ifadelerini kullandı.