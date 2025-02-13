Marmaris Belediye Başkanı'ndan Yatırım ve Doğa Vurgusu - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı'ndan Yatırım ve Doğa Vurgusu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yerel bir televizyon programında yatırımlara karşı olmadıklarını ancak sosyal adalet ve doğaya saygı gerekliliğine dikkat çekti. Ünlü, bölgedeki inşaat süreçleri ve yerel halkın önemine vurgu yaptı.

13.02.2025 17:56  Güncelleme: 19:08
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(MUĞLA)- Bir televizyon programına konuk olan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'in doğasının, topraklarının, denizinin esas sahibi orada yaşayanlardır. Yüzyıllardır buraları koruyan, eken, biçen yerli halktır. Onlar sahip çıktığı için bu topraklar değerlidir. Yatırıma karşı değiliz, tabii ki yatırım gelmeli ama hep söylüyoruz, kurallı, vicdanlı, hukuksal olmalı. Doğru yerde, doğru kapasiteyle sosyal adaleti sağlayarak olmalı" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Arena programına konuk oldu. Gazeteci Gökmen Ulu'nun Sinpaş Kızılbük inşaatı ile ilgili yaptığı özel haberin yayınlandığı programda Ünlü, inşaatla ilgili süreci anlatarak kesilen cezalar ve gerçekleştirilen ruhsat iptalleri konusunda da açıklamalarda bulundu.

Belediye olarak yatırıma karşı olmadıklarının altını çizen Başkan Ünlü, "Ancak bazı düzenlemeler zenginler için yapılıyorsa halk da düşünülsün ve bölgenin imar planları çıkarılsın. Marmaris'in doğasının, topraklarının, denizinin esas sahibi orada yaşayanlardır. Yüzyıllardır buraları koruyan, eken, biçen yerli halktır. Onlar sahip çıktığı için bu topraklar değerlidir. Yatırıma karşı değiliz, tabii ki yatırım gelmeli ama hep söylüyoruz, kurallı, vicdanlı, hukuksal olmalı. Doğru yerde, doğru kapasiteyle, sosyal adaleti sağlayarak olmalı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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