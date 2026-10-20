Marmaris Belediyesi meclisi 2027 bütçesini 3 milyar 768 milyon lirayla kabul etti. - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi meclisi 2027 bütçesini 3 milyar 768 milyon lirayla kabul etti.

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Marmaris Belediyesi meclisi 2027 bütçesini 3 milyar 768 milyon lirayla kabul etti.
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Marmaris Belediye Meclisi, ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminde 2027 bütçesini 3 milyar 768 milyon lira olarak oy çokluğuyla onayladı. Toplantıda müdürlük bütçeleri de ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi, belediye meclisinin ekim ayı toplantısının ikinci birleşiminde 3 milyar 768 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Marmaris Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Acar Ünlü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyenin 2027 yılı bütçesi görüşülerek karara bağlandı.

Bütçe sunumunu Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sibel Şenaydın yaptı. Şenaydın tarafından 3 milyar 768 milyon lira olarak açıklanan 2027 yılı bütçesi, mecliste yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda müdürlüklerin bütçeleri de ayrı ayrı oylanarak onaylandı.

Bütçeye ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Acar Ünlü, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına önem verdiklerini belirterek, "Kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanıyoruz. Standartlarımızı artırarak Marmaris'e daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi meclisi 2027 bütçesini 3 milyar 768 milyon lirayla kabul etti. - Son Dakika
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