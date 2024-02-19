Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
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Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

AFAD'ın verdiği bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

19.02.2024 07:17  Güncelleme: 07:37
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Türkiye son dönemde adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken panik yaratan bir gelişme de Akdeniz'de yaşandı.

AFAD GELİŞMEYİ DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Marmaris'te 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Muğla\'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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Son Dakika Güncel Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Semih Yetkin: 5.0 ın altında deprem değil depremcik diye biliriz artcı sarsıntı diyebiliriz ama deprem değil 2 16 Yanıtla

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SON DAKİKA: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
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