Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu

Geniş Video İzle

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bolat, ''Yüzde 11.4'lük bir artışla 24.1 milyar dolara ulaştık. 1 yıl önce mayıs ayında 21.6 milyar dolardaydık. Böylece tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatına ulaşmış olduk.'' ifadelerini kullandı. Bolat ayrıca, yıllıklandırılmış ihracatın ise 260,1 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını duyurdu.

03.06.2024 12:01  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bolat, "Mayıs ayı ihracatını 2024'te başardık. Yüzde 11,4'lük bir artışla 24,1 milyar dolara ulaştık. " dedi. Bolat, 24,1 milyar doların tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle;

İTHALATTA YÜZDE 10.3'LÜK DÜŞÜŞ

"Bu üç önemli rekoru söyledikten sonra yine olumlu gelişmelere devam etmek istiyorum. Gerek dış ticaret açığımızın azalması gerekse ihracatın ithalatı karşılama oranının yükselmesi de vereceğimiz müjdeli haberleri oluşturmaktadır. İthalatımızda mayıs ayında tam yüzde 10.3'lük azalma başarıldı. Bu da 3.5 milyar dolarlık bir azalma demektir. 34.1 milyar dolardan 30.6 milyar dolara ithalatımızı azaltmayı başardık.

"DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ YÜZDE 48 AZALDI"

Mayıs ayında yüzde 48 oranında dış ticaret açığımız azaldı tam 6.5 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı hızlı bir yükseliş kaydetti. 15 puan artışla yüzde 63.4'ten yüzde 78.7'ye yani 15.3 puanlık artışla yüzde 78.7'lik ihracatın ithalatı karşılama oranına yükseldik.

"2024'ÜN İLK 5 AYINDA İHRACAT YÜZDE 4.5 ARTTI"

2024'ün ilk 5 ayında ihracatımız yüzde 4.5 artarak yaklaşık 107 milyar dolara yükseldi. İlk 5 ayda net 4.6 milyar dolar ihracat artışı sağlamış olduk.

"İLK 5 AYDA İTHALAT YÜZDE 9.2 AZALDI"

İlk 5 aya baktığımızda yüzde 9.2 azalışla 143 milyar 674 milyon dolara ithalatımız geriledi. İthalattaki 5 aylık azalma 14.6 milyar dolar. İhracatımızdaki net artış 4.6 milyar dolar. Toplam 19.2 milyar dolarlık bir döviz tasarrufu sağlamış olduk."

Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • HÜSEYİN DALCI: Bu kadar ihracat yapıyoruz, emekli aç sefil sürünüyor, dileniyor. 8 0 Yanıtla
  • tolga karabulut: İHRACAT İTHALATI GEÇMEDİĞİ SÜRECE REKOR ÜSTÜNE REKOR KIR HİÇ FARKETMEZ 5 ALIYORSUN 10 VERİYORSUN KASA EKSİ DE :) 3 0 Yanıtla
    Kemal Tosik: İyi de niye sırıtıyorsun kasa ekside diye,ihracat arttı filan diye kudurduğun için mi 0 1
  • Nejdet Aydemir: İhracat hep artış gösteriliyorsa İstanbul çoğu fabrika ufalmaya gitti Bi kısın Mısır Çine Pakistana ağırlıklı olarak gitti üretimi ordan yapıp türkiye de satış İşçiler asgari ücret mahküm yada iş yok boş geziyorlar 0 0 Yanıtla

11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 13:08:42. #1.12#
SON DAKİKA: Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement