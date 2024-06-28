Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı ihracat verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Şimşek, "Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

260 MİLYAR DOLAR İLE TARİHİ ZİRVE

Bakan Şimşek, mayıs ayı dış ticaret açığını değerlendirdi. "Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi" paylaşımında bulunan Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek,Turizmde de güçlü seyrin devam ettiğini vedevam mayısta yabancı ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 14 arttığını kaydetti.

CARİ AÇIKTA 6 MİLYAR DOLARLIK "İYİLEŞME" BEKLENTİSİ

Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini beklediklerinin altını çizen Şimşek, "İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

"KREDİ NOTU ARTIŞLARINA ZEMİN HAZIRLAYACAK"

Bakan Şimşek son olarak ise "Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ?dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır." sözlerini kullandı.