Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü - Son Dakika
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Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü

Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik verilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Mayısta yıllık ihracatın 260 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştığını ifade etti. Öte yandan ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı ise 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi.

28.06.2024 10:40
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı ihracat verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Şimşek, "Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

260 MİLYAR DOLAR İLE TARİHİ ZİRVE

Bakan Şimşek, mayıs ayı dış ticaret açığını değerlendirdi. "Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi" paylaşımında bulunan Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek,Turizmde de güçlü seyrin devam ettiğini vedevam mayısta yabancı ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 14 arttığını kaydetti.

CARİ AÇIKTA 6 MİLYAR DOLARLIK "İYİLEŞME" BEKLENTİSİ

Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini beklediklerinin altını çizen Şimşek, "İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.

"KREDİ NOTU ARTIŞLARINA ZEMİN HAZIRLAYACAK"

Bakan Şimşek son olarak ise "Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ?dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır." sözlerini kullandı.

Mehmet Şimşek, Ekonomi, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • ZAFER YILDIZ: Üretim Yok diyenlere kapak olmuştur. Hayırlı Olsun 15 46 Yanıtla
    erkan demir: benim çalıştığın firma rusya dan mal alıp turkiyeden avrupaya gönderiyor. bumu ihracat..bumu üretim..tencere 22 7 Selim Kayisi: Sen ciddi misin ? 87 milyar dolar açık var. Paramız hem de bu kadar pul olduğu halde. 12 2 mustafa sagdic: elektrige yüzde 40 zam geldi onun icin bu haber 6 0 hasan kara: sen karpuz alabılıyormusun ekonomıye ordan bakacaksın elektrıge yuzde 38 zam geldı ne zman uyanancaksınız 1 0
  • Erhan BOSTAN: çok güzelde benim cebim paramı gördü 28 6 Yanıtla
    ZAFER YILDIZ: Alamanyaya git orada çalışana 1 Euro, yatana 10.000 Euro veriyorlar. tam sizler için 12 22 Harun Çelik: Bu günün paralı askeri zafer her yorumun altında yarınki asker kim :) 15 3
  • murat salih başçı: TL tarihi dip görünce karşısında tüm ülkelerin para birimi 20 30 kat artınca iç piyasa alım gücü düşer ihracat artar. bunu alkışlayan insanlara şaşırmayın çünkü onlar ekonomiyi en iyi ben bilirim diyip ülkenin bu hale gelmesinin müsebbibidirler 29 4 Yanıtla
  • Ankara null: her rekor=fakirlik getiriyor yazik 27 0 Yanıtla
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