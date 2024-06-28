Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı ihracat verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Şimşek, "Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek, mayıs ayı dış ticaret açığını değerlendirdi. "Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi" paylaşımında bulunan Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek,Turizmde de güçlü seyrin devam ettiğini vedevam mayısta yabancı ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 14 arttığını kaydetti.
Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini beklediklerinin altını çizen Şimşek, "İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi.
Bakan Şimşek son olarak ise "Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ?dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır." sözlerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü - Son Dakika
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