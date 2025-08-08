Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı durumlar tespit edilen kurumlar hakkında, Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde idari işlemler uygulanıyor.

HAYALET ÖĞRENCİ VE FAHİŞ FİYAT TAKİBİ

Denetimlerde; hayalet öğrenci uygulaması, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlık onaylı ders kitabı kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata aykırı uygulamalar, ruhsatta yer alan isim dışında farklı tabelalar kullanılması, izinsiz eğitim programları, kurum isimlerinde yabancı ülke ve millet adlarına yer verilmesi gibi ihlaller öncelikli olarak mercek altına alındı.

21 OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Bu kapsamda, mevzuata aykırı hareket eden okullar hakkında idari yaptırımlar devreye sokuldu. Daha önce 12 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmişti. Son denetimlerle birlikte 9 okulun daha ruhsatı iptal edildi. Böylece Mayıs ayından bu yana toplam 21 özel okulun çalışma izni sona erdi.

"SIKI TAKİP SÜRECEK" MESAJI

Bakanlık, fahiş fiyat uygulamaları, ders kitaplarının kullanımındaki mevzuata uygunluk, kurum isimlerinin doğru kullanımı, hayalet sınıf uygulamaları ve yanıltıcı ilan–reklamlarla velilerin zarara uğratılması gibi konularda denetimlerini artırarak sürdüreceğini duyurdu.