Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak - Son Dakika
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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek" sözleri sonrası bölgesel savaşa ilişkin endişeler artmıştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacağını açıkladı.

05.10.2024 10:13
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İsrail'in Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren saldırıları sürerken bölgesel savaş tehdidi de tırmandıkça tırmanıyor. TBMM, Türkiye'nin de karşı karşıya kaldığı İsrail tehdidi için toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır.. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın sözleri sonrası CHP lideri Özgür Özel de TBMM'nin derhal bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirmiş, "Bu oturumun kapalı oturum şeklinde yapılmasını önemsiyoruz. Çünkü 'İstihbarat değeri olan bilgiler vardır, onu burada söyleyemem' dedikten sonra bu spekülasyonların önü alınmaz" demişti. Bu çağrının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in İsrail tehdidine ilişkin bilgilendirileceğini duyurdu.

"DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA BAKANLARI MECLİS'İ BİLGİLENDİRECEK"

Kurtulmuş, "Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Bu Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak. Dışişleri ve Savunma Bakanları, İsrail konusunda Meclis'i bilgilendirecek" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

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Son Dakika Güncel Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yüksel:
    insaallah savaş kararı çıkarırsınız.cocuklarin bebeklerin öldürüldüğü bir dünyada yaşasan ne olur 4 1 Yanıtla
  • Hakan Taş:
    Savaş çözüm değildir 0 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Seçim yaklaştı vatan millet Sakarya edebiyat gene 0 0 Yanıtla
  • Erol AY:
    Güçlü Türk devletine İsrail nasıl tehdit oluşturacak,mümkün mü bu ? 0 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Rabbim ülkemizi korusun 0 0 Yanıtla
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