Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi

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Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar

9 kahramanımızın ismi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23'e yükseldiğini bildirdi. Suriye'nin kuzeyinde ise Barış Pınarı Harekat alanına sızmaya çalışan 9 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

HEM HAVADAN HEM KARADAN ETKİLİ ŞEKİLDE VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu."

Yapılan son açıklamaya göre; Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın kuzeyinde vurulan hedeflerde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23 oldu.

BARIŞ PINARI HAREKAT ALANINA SIZMAYA ÇALIŞTILAR

Suriye'nin kuzeyinde ise Barış Pınarı Harekat alanına sızmaya çalışan 9 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

BAKAN GÜLER SINIR HATTINDA

Öte yandan; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti.