"Mekke Anlaşması" Üsküdar’da protesto edildi: "Bu emperyalist projeye geçit vermeyin"

(İSTANBUL) - Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanmasını öngören ve TBMM'ye sunulacağı iddia edilen tezkereye karşı Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'nda eylem düzenlendi. Eğitim İlke-Sen, Tokad, Özgür Yazarlar Birliği, Sağlık İlke-Sen tarafından gerçekleştirilen eylemde yapılan açıklamada milletvekillerine, "AKP iktidarı, 23 sene sonra 'İslam Birliği kuruluyor' diye pazarladığı Suudi Amerika ittifakını yine sizin önünüze getiriyor. Alemlerin Rabbi Allah'a ve mazlum halklara karşı ağır bir yükümlülükle karşı karşıya olduğunuz bilinciyle hareket edin ve bu emperyalist projeye geçit vermeyin" diye seslenildi.

İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası (Eğitim İlke-Sen), Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (tokad), Özgür Yazarlar Birliği, İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası (Sağlık İlke-Sen); 7 Ağustos 2026'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a asker göndermek için TBMM'ye getirileceği iddia edilen tezkereye karşı Üsküdar'da eylem düzenledi.

Mimar Sinan Meydanı'ndaki eylemde "Tezkereye 'hayır' de direnişe ortak ol", "Tezkereye hayır, direnişle ittifak", "İran'a değil İsrail'e ambargo", "Suud'la değil Gazze'yle ittifak", "Bakü Ceyhan hattından akan petrol değil kan", "Katil ABD, işbirlikçi AKP", "Zalimlere değil direnişe hizmet et", "Yaşasın küresel intifada" sloganları atıldı.

Eylemde, Eğitim İlke-Sen Başkanı Ahmet Örs ve yazar Şükrü Hüseyinoğlu'nun konuşmalarının ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada milletvekillerine, "Anti emperyalist cephenin yoğun mücadelesi neticesinde Irak'ı işgal niyetiyle ABD askerinin Türkiye'ye konuşlanmasına izin veren 1 Mart tezkeresi TBMM'de reddedilmişti. 1 Mart tezkeresi, bugün yeniden oylanıyor. AKP iktidarı, 23 sene sonra 'İslam Birliği kuruluyor' diye pazarladığı Suudi Amerika ittifakını yine sizin önünüze getiriyor. Alemlerin Rabbi Allah'a ve mazlum halklara karşı ağır bir yükümlülükle karşı karşıya olduğunuz bilinciyle hareket edin ve bu emperyalist projeye geçit vermeyin" diye seslenildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Maalesef yine bir tezkere gündemi ile bir aradayız. NATO ve ABD müttefiki olmak böyle bir şey maalesef. İkide bir önünüze tezkere getiriyorlar: Kore'ye asker gönder, Irak işgaline destek ver, Afganistan'a asker gönder ve daha niceleri…Şimdi de Suudileri koruyup kollamak için ittifak kur ve İsrail'le savaştığı için Suudiler tarafından saldırıya uğrayan ve kendini savunan Yemen'i cezalandırmak için Suudi Arabistan'a asker gönder.

Türkiye'nin, 7 Ağustos'ta imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında, Suudi Arabistan yönetimine askeri destek sağlamasını öngören tezkere, Dışişleri Bakanlığı tarafından TBMM'ye gönderildi. Malum olduğu üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman söz konusu anlaşmayı 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalamıştı.

Kamuoyunda Mekke İttifakı olarak bilinen bu yeni organizasyon, baştan ifade edelim ki 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılan 36. NATO Zirvesi'nin bir neticesi ve yine NATO'nun bölgemizdeki uzantısıdır. Müslümanların adını ihtiramla andığı Mekke'nin, böyle bir ittifakın adında yer alması, tümüyle bir algı operasyonudur, manipülasyon amaçlıdır. Açık bir işbirlikçilik ve ihanet organizasyonu olan bu ittifakın adında 'Mekke' adının yer almasını şiddetle reddediyoruz. Öncelikle bu böyle bilinmelidir.

Dünya Müslümanlarını kışkırtmak için Yemen'in Kabe'yi hedef aldığı yalanını üretenlerin ne yaptıklarını da burada hatırlatmadan geçmeyelim:

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, İslam'ın hiçbir değeriyle bağdaşmayan ve hain Suud rejimi veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın tertip ettiği bir eğlence festivalinde ABD'li popçu Jennifer Lopez mayo ile sahne almıştı. Kabe silüetinin, tahkir edici basit bir sahne dekoru olarak kullanılması ve bunun birkaç kez tekrarlanması nedense İslam dünyasında, özellikle Türkiye'de pek gündem olmamıştı. Şimdi ise bir ihanet planı için Kabe'nin hedef alındığı yalanına sarılıyorlar.

Biliyorsunuz katil Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde İran'a saldırı emri vermişti. Bunun ne demeye geldiği herkesin malumudur. Müslüman halkların, mazlum coğrafyaların düşmanı Amerika'nın katil başkanı bu emriyle kendince yeni bir aşağılama eylemi yapmış oluyordu. Yine NATO Zirvesi'nde alındığı anlaşılan ambargo kararıyla İran'a yapılan uçuşlar geçtiğimiz Eylül ayında durdurulmuş, maalesef Türkiye bu ambargoya ilk katılan ülkelerden olmuştu. Şimdi yeni bir işbirlikçilik ve ihanet süreciyle karşı karşıyayız.

Batı Asya'da/Orta Doğu'da ABD'nin en büyük ortaklarından Suudi Arabistan, geçtiğimiz yıllarda yüz binlerce insanı ve dayattığı açlıkla on binlerce çocuğu katlettiği Yemen'e ABD ve İsrail'in çıkarlarını korumak için yeniden saldırdı ve Ensarullah hareketinin öncülük ettiği Yemen güçleri karşısında küçük düşürücü bir yenilgi aldı. Zenginlikten şımarmış Suud rejimi bileşenleri, ABD'nin en büyük müttefiklerinden Pakistan ve Türkiye'yi yine ABD'nin desteği ile yanlarına alarak kendilerini savunmayı planlanmış ve panik halinde yardım çağrısına çıkmıştır.

Gazze'de soykırım, dördüncü yılında tüm hızıyla devam ederken bu ülkelerden İsrail saldırganlığına karşı herhangi bir ittifak girişiminde bulunan olmadı. Katil İsrail, 3 yıl boyunca Gazze'de yüz binlerce insanı katlederken bu ittifak bileşenleri Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını kapatmadı, İsrail'e tam ambargo uygulamadı. Halklarını teskin etmek için uluslararası toplantılarda salonları terk ederken kapalı kapılar arkasında İsrail-ABD hattına hizmet ettiler.

Türkiye kimin imdadına koştuğunu iyi düşünmelidir: Suudi Arabistan, operasyon odalarında İsrail'le çalışıp Yemen'e saldırmaktadır. Siyonist İsrail'e ve katil Trump'ın ailesine ülkelerinin peşkeş çekilmesine karşı ayaklanan Arnavutluk halkının isyanını bastırmak için İsrail, polis gücü; Türkiye ise TOMA göndermektedir. İşte içinde bulunduğumuz korkunç tablo maalesef budur.

Gazze, İslam dünyasının geneli tarafından yalnız bırakılırken ABD ve İsrail'le savaşan İran'a karşı ambargolar, Yemen'e karşı ittifaklar, Lübnan'da İsrail'e karşı savaşan Hizbullah'a silahsızlandırma baskıları yine bu ülkeler tarafından organize ediliyor! Buradaki vahamete dikkatlerinizi tekrar çekmek istiyoruz: İsrail'e karşı bir ittifak değil de İsrail'le savaşan Yemen'e karşı ittifak kuruluyor. İsrail'e değil de ABD ve İsrail'le savaşan İran'a ambargo uygulanıyor.

Değerli halkımız, bölgede ABD, İsrail'i korumak için bölgedeki işbirlikçilerini harekete geçirerek elini rahatlatmak istiyor. Batı Asya'da/Orta Doğu'da emperyalizm ve Siyonizm için dikensiz gül bahçesi isteyen çağdaş firavunlar, İslam dünyasını yine birbirine kırdırmak için elinden geleni yapıyor. Pakistan'ın ve Türkiye'nin gençlerini Yemen'de Suud işgaline direnen ve Aksa Tufanı'nın ilk gününden itibaren Gazze direnişini yalnız bırakmayan, Kızıldeniz'i Siyonistlere kapatan ve öncülerini bu yolda şehit veren kardeşlerimizin üzerine göndermeye kalkıyorlar. Reddediyoruz. Siyonistlerle savaşan; şımarık, gasıp ve katil Suudilere direnen Yemen'e karşı değil; İsrail'e karşı, ABD'ye karşı ittifak kurulmalıdır.

"MECLİS'TEKİ MİLLETVEKİLLERİNE SESLENİYORUZ"

Buradan, Üsküdar'dan Meclis'teki milletvekillerine sesleniyoruz:

Anti-emperyalist cephenin yoğun mücadelesi neticesinde Irak'ı işgal niyetiyle ABD askerinin Türkiye'ye konuşlanmasına izin veren 1 Mart tezkeresi TBMM'de reddedilmişti. 1 Mart tezkeresi, bugün yeniden oylanıyor. AKP iktidarı, 23 sene sonra 'İslam Birliği kuruluyor' diye pazarladığı Suudi Amerika ittifakını yine sizin önünüze getiriyor. Alemlerin Rabbi Allah'a ve mazlum halklara karşı ağır bir yükümlülükle karşı karşıya olduğunuz bilinciyle hareket edin ve bu emperyalist projeye geçit vermeyin. Aksi halde hem bu dünyada hem de ahirette hesabınız çetin olacaktır.

Elbette bütün halkımıza, dünya halklarına da sesleniyoruz: Bu tezkereye karşı çıkın. Bölgemizi ABD ve İsrail'in hegemonyasına teslim etmeyi amaçlayan ve kardeş halkları, dolayısıyla bizi köleleştirmek isteyenlere karşı çıkın. İslam tarihi boyunca birbirimizle savaştığımız yetti. Düşmanlarımız emperyalistler ve Siyonistlerdir. Halklarımızı birbirine kırdıranlara geçit vermeyin. ABD'nin askeri olmayacağız. İsrail'in askeri olmayacağız. Suud'un askeri olmayacağız. Yaşasın direniş. Yaşasın küresel intifada."