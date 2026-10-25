Mekke Ortak Savunma Anlaşması teklifi Dışişleri Komisyonu'nda salı günü görüşülecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mekke Ortak Savunma Anlaşması teklifi Dışişleri Komisyonu'nda salı günü görüşülecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mekke Ortak Savunma Anlaşması teklifi Dışişleri Komisyonu\'nda salı günü görüşülecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026'da imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda 27 Ekim Salı günü görüşülecek. Muhalefet, anlaşmanın Türkiye'yi sıcak çatışmaya sürükleyeceği gerekçesiyle teklife karşı çıkıyor.

(TBMM) - TBMM'de bu hafta, Türkiye Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026'da imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili uygun bulma kanun teklifi görüşülecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçen hafta yaptığı bütçe sunumun ardından kamu kurumlarının 2027 yılı bütçelerinin görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak.

TBMM'de bu hafta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil olduğu için çarşamba ve perşembe günleri Genel Kurul çalışmayacak.

Genel Kurul'da salı günü Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin ilk üç maddesi görüşüldükten sonra, pay sahiplerine yapılacak ödemeler nedeniyle Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerini öne çekilmişti.

MEKKE ANLAŞMASI DIŞİŞLERİ KOMİSYONU'NDA GÖRÜŞÜLECEK

TBMM'de 27 Ekim Salı günü saat 11.00'de Dışişleri Komisyonu toplanacak. Toplantıda, "Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" görüşülecek.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan 16 maddelik Mekke Anlaşması'na göre, taraflardan birine yapılan dış kaynaklı silahlı saldırı, tüm taraflara yapılmış kabul edilecek. Bir tarafın saldırıya uğraması durumunda, anlaşmaya katılan diğer ülkeler "karşılıklı yardım imkanlarının tamamını" kullanarak derhal yardım edecek. Bu amaçla taraflar, askeri imkan ve kabiliyetler de dahil olmak üzere mevcut imkanlar çerçevesinde" iş birliği yapacak.

Taraflar, hayati çıkarlarını ve ulusal güvenliklerini korumak ve milli güvenliklerine karşı tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek maksadıyla ortak değerlendirmeler temelinde bireysel ve müşterek tedbirler geliştirmek üzere sürekli ve etkili bir şekilde birbirlerine yardım edecek ve iş birliği yapacak. İstihbarat alanındaki iş birliğini derinleştirmek ve bu doğrultuda gerekli eşgüdümü sağlamak amacıyla taraflar istihbarat paylaşımında bulunacak. Üç ülke, anlaşmanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk 10 yıl boyunca anlaşmadan ayrılamayacak.

Kanun teklifinin gerekçesinde "Mekke Anlaşması ile bölge ülkeleri arasında stratejik diyaloğun ve karşılıklı güvene dayalı birlikte çalışma kültürünün güçlendirilmesi, Orta Doğu'da ve ötesinde iş birliğine ve kolektif caydıcılığa dayalı güvenlik yaklaşımının tesis edilmesi ve bölgenin sorunlarına bizzat bölge içerisinden çözümler üretilmesinin hedeflendiği" vurgulandı. Gerekçede, "Mekke Anlaşması, bölgesel sahiplenme, iş birliğine dayalı güvenlik ve kapsayıcılık ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Tamamen savunma odaklı olan anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almamaktadır" denildi.

MEKKE ANLAŞMASI'NA TEPKİLER

Muhalefet, Mekke Anlaşması'na, Türkiye'yi savaşa sürükleyeceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "İktidar Mekke Anlaşması ile Türkiye'yi yeni bir Suriye tehlikesiyle yüz yüze bırakıp İran ve Husiler ile doğrudan sıcak çatışmaya sürükleyecek bir ateşte atıyor" ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İslam dünyasında yeni çatışma hatları ve cepheleri açacak, gerilimler, kırılmalar üretecek hiçbir adım atmamalıyız. Bir Müslüman ülkenin güvenliğini sağlamak adına başka bir Müslüman ülkenin güvenliği tehlikeye atılıyorsa, bunun adı 'dayanışma' değil, yeni bir 'ayrışmadır'. Biz böyle bir ayrışmanın parçası olmayız" tepkisini gösterirken; CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Bu anlaşmanın en büyük riski, Türkiye'yi sıcak bir çatışmanın içine çekebilme riskidir. Bu anlaşmada farklı tehdit algıları var. NATO anlaşmasında tehdidin nereden geldiği bellidir, açıktır, belirgindir, ancak burada üç ülkenin ortak savunma anlaşmasında, üç ülke için tehdidin nereden geldiğine ilişkin belirlilik yoktur" açıklamasını yaptı.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ KOMİSYONDA BAŞLIYOR

TBMM'de bu hafta, kamu idarelerinin 2027 yılı bütçe görüşmeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak. Komisyonda salı günü  2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler yapılacak. Çarşamba günü ise TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçe ve kesin hesapları görüşülecek.

TBMM'de salı günü siyasi partilerin grup toplantılarının yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
TBMM Dışişleri KomisyonuSuudi ArabistanPakistanPolitikaAğustosTürkiyeGüncelMekkeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
İstanbul’da bir semt diken üstünde Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet
Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:49
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4’ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
09:46
Sırbistan’da erken genel seçim başladı, 6 milyon 450 bin 523 seçmen oy kullanabilecek
Sırbistan'da erken genel seçim başladı, 6 milyon 450 bin 523 seçmen oy kullanabilecek
09:38
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
09:01
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
08:44
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:33:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Mekke Ortak Savunma Anlaşması teklifi Dışişleri Komisyonu'nda salı günü görüşülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei