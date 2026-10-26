Meksika 4 eyalet için Vance Kasırgası uyarısı yaptı, sel ve heyelan riski var

MEKSİKO, 26 Ekim (Xinhua) -- Meksika hükümeti, Vance Kasırgası'nın ülkenin batı kıyılarına yaklaşması üzerine Pasifik kıyısındaki bazı eyaletlere irtibat ve koordinasyon ekibi sevk edildiğini duyurdu.

Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu pazar günü yaptığı açıklamada, Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ne göre 1. Kategori gücündeki kasırganın ülkenin batısındaki Guerrero, Michoacan, Colima ve Jalisco eyaletlerinde şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalara yol açabileceğini kaydetti.

Kurum, "Nehir yatakları, dere kıyıları veya su yolları yakınlarında yaşayanlar veya bu bölgelerden geçenler çevrelerini sürekli gözlemlemeli ve su seviyesinin yükseldiğini gösteren ilk belirtide derhal daha yüksek yerlere sığınmalıdır" uyarısında bulundu.

Meksikalı yetkililer, kasırganın saatte 7 kilometre hızla kuzeybatı yönünde ilerlediğini bildirdi. Maksimum sürekli hızı saatte 120 kilometreye, fırtına hamleleri ise saatte 150 kilometreye ulaşan kasırganın, etkilenen dört eyalette metrekareye 50 ila 75 milimetre yağış bırakabileceği belirtildi.

Şiddetli yağışların heyelanları tetikleyebileceği, nehir ve dere seviyelerini yükseltebileceği, su yollarının taşmasına ve alçak kesimlerde su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.