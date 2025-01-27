Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşe Barım tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

27.01.2025 19:53  Güncelleme: 20:03
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Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınan menajer Ayşe Barım emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Barım, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Sevk yazısında, soruşturmanın konusunun ve amacının Gezi Parkı eylemlerine katılanlar değil sivil toplum hareketlerini yönlendirip kullanarak ve şiddete evirerek mevcut hükumetin ortadan kaldırılmasını amaçlayan organizasyonunun tüm yönleriyle açığa çıkartılması olduğu vurgulandı.

MEHMET ALİ ALABORA İLE KONUŞMALAR DA YER ALDI

Yazıda ayrıca Barım'ın Gezi Davası firari sanıklarından olan Mehmet Ali Alabora ile gezi olayları kapsamında bir bildirinin yayınlanıp yayınlanmaması konusunda fikir alış verişinde bulunduklarına dair tape görüşmesinin bulunduğu, içeriğinde ise Barım'ın "Herhalde Şebnem seni aradı, bana bu on buçukta bu metin gelince benim böyle kan tepeme çıktı ve hani senin için bir panik oldum, kesinlikle yani bunu ne olur böyle yayınlamayın diye" dediği, Alabora'nın "Şu anda, şu an itibari ile böyle bir metin düşünüyorum" dediği belirtildi. Yazıda Alobara'ya cevap veren Barım'ın "Bizim oyunculara da bir yani şuanda böyle bir şey sakın ha yapmayın dedim fakat şimdi beni Sevilay aradı ve Çiğdem Mater ona yollamış bunu yönetmenler imzalasın diye, buna Mehmet Ali'nin onayı ve haberi var demiş" dediği kaydedildi.

ETKİ AJANLIĞI SUÇLAMASI

Öte yandan yine sevk yazısında Barım'a ait şirket oyuncularının 2021 yılında yaşanan orman yangını ve deprem felaketlerinden sonra Türkiye'yi uluslararası arenada yetersiz gösterme adına sosyal medyada başlatılan #HelpTurkey kampanyasına eş zamanlı olarak katıldıkları tespit edildiği, şirket faaliyetlerinin yöneldiği etki ajanlığı amacı itibariyle ve kastını ortaya çıkarma açısından dikkate değer olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için re'sen soruşturma açmıştı.

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Barım'a kendisine açılan soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' olarak ifade vermiş ardından ise gözaltına alınmıştı.

Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Ayşe Barım, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Bu Kim:
    tatli tatli yemenin aci aci gegirmesi olacak umarim hak etdigi cezayi alir 81 38 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    Üst limitten ceza alır umarım. Parası olanın da ceza alabildiğini görmek ümidiyle... 65 29 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    kawala abisinin yanina gönderin..özlemişledir birbirlerini 48 22 Yanıtla
  • Ahmet Sanel:
    Devlet her zaman 18 yaşında bunu kimse unutmasın er yada geç hesap sorar 41 22 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    devlet unuttu sanırsınız..ama bir gün böyle ensane biner .. 43 19 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    inşallah tutuklanır.bir daha da çıkamaz. 43 14 Yanıtla
  • okan:
    atın ülkeden 37 16 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    devlet asla unutmaz, önünde de sonunda da tasmayı takar hakedene.. 28 11 Yanıtla
  • Sk 06:
    fetö ile kolkola gezenler vatansever müslüman millet hain yemez mhp akp pkk demleniyor 18 17 Yanıtla
    Apple User:
    Akp MHP kan dökülmesin diyor anneler ağlamasın diyor niye zoruna gidiyor 1 0
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