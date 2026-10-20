Menemen\'de operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, bagajda metamfetamin bulundu

İZMİR'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Menemen Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, narkotik madde ve silah ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 otomobilin bagajına gizlenmiş 1 kilogram 131 gram metamfetamin, 36 sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 adet şarjörü, 38 tabanca mermisi ve 9 kartuş ve 1 bıçak ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'inin 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından 10 yıl 3 ay, diğer 1 şüphelinin ise 'Kasten yaralama' ve 'Kişisel verileri yayma' suçlarından 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.