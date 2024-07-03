Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı - Son Dakika
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Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yaptığı gol sevincini hedef alarak yaptırım istedi ve UEFA tarafından milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı.

03.07.2024 17:09
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Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılması gündem yarattı. Tepkiler art arda gelirken Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenip çeyrek finale yükselirken, maçta 2 gol atan Merih Demiral'ın gol sevinci gecenin en dikkat çeken detayı oldu. Bozkurt işareti yapan Demiral, "Türk olmaktan gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullandı.

ALMAN BAKAN UEFA'DAN YAPTIRIM İSTEDİ

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi ve milli futbolcumuz hakkında soruşturma başlatıldı. UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

"FAESER'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA KABUL EDİLEMEZ"

Yaşanan gelişmeye AK Parti'den tepki gecikmedi. Sözcü Ömer Çelik, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır" dedi.

"ALMAN MAKAMLARI TARAFINDAN GÖSTERİLEN TEPKİ YABANCI DÜŞMANLIĞI İÇERİYOR"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez. Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz."

Merih Demiral\'ı UEFA\'ya şikayet eden Almanya\'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

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Son Dakika Güncel Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Hakan Taş: Türk Simgesini Yapmak Ne zaman Suç Oldu . 90 11 Yanıtla
    Kadir Yücel: bir siyasi parti simgesi o. Turk simgesi mi 16 72 vatan sağolsun: kadir pkk simgesi değil.cok şükür. 40 5 Murat Çevre: Nokta ?? 39 3
  • Mesut Erdoğan: Merdivenlerden düşmesin dikkat edin:)) 18 5 Yanıtla
  • Kemsl: Dünya üstümüze gelir diyorum inanmıyorsunuz! Dünya da ki ekonomi dengesizliği ile ülkemizde ki aynı mı mesela? 12 3 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu: Adamların takıldığı şeye bak ya, Sınır dışı edin gitsin :(( 8 6 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Her partin kendine göre bir simgesi var 1 9 Yanıtla
    vasfi demir: adamlar futbolda siyasetin işi yok ne saçmalıyorsunuz 3 5
  • kamer tekeş: kadir yucel arastir birsz OT olma,Cahil kalma!! 6 1 Yanıtla
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