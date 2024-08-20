Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu - Son Dakika
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Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

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Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Merkez Bankası'nın karar metninde "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

20.08.2024 13:58  Güncelleme: 14:05
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Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomistler de faizin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyordu. Böylece TCMB politika faizini tahminler doğrultusunda beşinci defa yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. TCMB Haziran 2023'ten bu yıl mart ayına kadar olan dönemde politika faizini 41,5 puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmişti.

ENFLASYON MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

TCMB'den yapılan açıklamada, "Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmıştır. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEKTİR"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

TEMEL AMAÇ: FİYAT İSTİKRARI

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır" ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası faizi yüzde 50\'de sabit tuttu

Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • kuzeyli baba: Valla faiz inmez hatta daha da artar bankada 1 milyon tl si olan ayda 50 bin tl yi cebine koyuyor kimse çalışmıyor ürün almıyor yatırım yapmıyor yapmaz tabi parayı yatır al faizi risk yok maliyet yok ana para duruyor daha ne kimse çalışmaz tabi iki milyon tl at bankaya 100 bin.lira gelsin kral gibi yaşa. herkes evini satıyor kiraya çıkıyor 3 milyona satsa ayda 150 bin geliri olur en kral ev 30 bin tl verse hiç bisey olmaz geri kalan 120 bin tl ile paşa paşa yaşar 16 7 Yanıtla
    Selim Kayisi: Evler öyle hemen satılıyor mu ? anında alacak parası olan var demek. o zaman katılıyorum. faizler bir zaman daha böyle yüksek kalsın. 0 0
  • Emrah Yıldız: Faiz düşmedikçe ekonomi daha da daralacak. Yazıktır günahtır ya. 15 3 Yanıtla
    Selim Kayisi: Daralsın. Ev araba fiyatları düşsün. Arabamı almak üzereyim. Satıp evi alana kadar bi faizler düşmesin. 0 0
  • ahmet ergin: Ben ekonmıstım 15 3 Yanıtla
  • Çengelköylü: ESNAFLAR KAN AĞLIYOR FAİZLER YÜKSEK KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ DURDU KART BORCU OLANLAR BATAKTA HER AY % 5 FAİZ EKLENİYOR 1 MİLYON BORCU OLANA 50 BİN TL FAİZ NEREYE KADAR GİDECEK BU 11 3 Yanıtla
  • Çelikk: her zaman ki gibi elini taşın altına koymazlar 10 1 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: nas süresi değişmiş galiba . 7 2 Yanıtla
    Selim Kayisi: nass ile nas suresinin alakası yok. 0 0
  • Burhan Erdoğan: Eylül'de %40 düşürürler gibime geliyor 3 4 Yanıtla
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