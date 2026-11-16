Mersin\'de belediye otobüsü şoförü yumruklu saldırıda yaralandı, saldırgan aranıyor

Mersin'de belediye otobüsü şoförü, yolcu aldığı sırada bir kişinin yumruklu saldırısı sonucu yaralandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 113 numaralı MEŞOT-Çarşı-Demirhisar hattındaki otobüsün şoförü Ramazan İlkan (48), Cemal Paşa Caddesi'nde yolcu aldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yüzünden yaralanan İlkan, sağlık ekiplerince Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlkan, AA muhabirine, yolcu aldığı esnada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradığını belirterek, şüphelinin alkol veya uyuşturucu etkisinde olabileceğini iddia etti.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.