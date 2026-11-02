Mersin'de bir haftalık denetimde 1014 araç trafikten menedildi

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 133 bin 737 araçtan 1014'ü trafikten menedildi.

Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 26 Ekim-1 Kasım'da çeşitli denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 133 bin 737 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1014 aracı trafikten menetti.

Söz konusu tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya aranması olan 697 kişi de yakalandı.