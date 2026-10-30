Mersin'de namus saikiyle işlenen 2007 cinayetinde 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de namus saikiyle işlenen 2007 cinayetinde 6 şüpheli yakalandı

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Mersin\'de namus saikiyle işlenen 2007 cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
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Mersin'de 2007'de ev avlusunda buzdolabına konulmuş halde bulunan cesede ilişkin faili meçhul cinayet dosyası yeniden incelendi. Namus saikiyle işlendiği belirlenen olayda 6 ilde eş zamanlı operasyonla 6 şüpheli yakalandı; B.Ş'nin evinde 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına ilişkin soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2007'de Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537 Sokak'taki adresin avlu kısmında etrafı tuğlalarla örülü nizami beton yapı içerisine gömülü buzdolabına yerleştirilmiş halde cesedi bulunan Bahaddin Sefer'in dosyası yeniden incelendi.

Otopside kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmesi ve kafa kemiği kırığı neticesinde yaşamını yitirdiği tespit edilen Sefer'in cesedinin bulunduğu dönemde, olayın toplumda büyük infial oluşturduğu, yazılı ve görsel basında konunun "Mumya ceset cinayeti" olarak işlendiği belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 2007 yılına ait faili meçhul tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme olayının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik planlı operasyon düzenlendi.

Cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmalarda olayın namus saikiyle işlendiği anlaşıldı.

Olayın şüphelileri olduğu tespit edilen H.Ş. (70), H.Y. (55), A.İ. (76), B.Ş. (44), Ö.Ş. (43) ve A.E'nin (66) yakalanmasına yönelik Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta 18 ekip ve 56 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden B.Ş'nin ikametinde yapılan aramada 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu arada, il dışında yakalanan şüphelilerin kente getirileceği öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de 2007'de bir evin avlusunda betonla kapatılmış buzdolabında cesedi bulunan Bahaddin Sefer'in dosyasının yeniden incelendiğini bildirmişti.

Sefer'in en son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişinin ifadesinin alındığını belirten Gürlek, Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetmişti.

Kaynak: AA
3. SayfaCinayetMersinGüncelSon Dakika

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