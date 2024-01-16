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Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Marmaris seferini yapan yolcu otobüsü Mersin'in Aydıncık ilçesinde önce bariyerlere çarptı sonra takla attı. Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

16.01.2024 - 07:01,  Güncelleme: 07:18
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

BARİYERE ÇARPIP TAKLA ATTI

Marmaris'ten Mardin'e giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp devrildi.

Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

9 KİŞİ ÖLDÜ 30 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

VALİ PEHLİVAN'DAN AÇIKLAMA

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yazılı açıklamasında, kazanın Mersin- Antalya yolunda il merkezine yaklaşık 170 kilometre mesafede ve saat 01.15 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

"OTOBÜSTE 40 YOLCU VE 3 MÜRETTEBAT BULUNUYORDU"

Vali Pehlivan, şunları kaydetti; "Mersin istikametine doğru 40 yolcu ve 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Mersin\'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
YORUMLAR (3)
  • Remö Kiaf Ulgoşavay: Allah rahmet eylesin uykusuzluk kaza getirir Net Yanıtla 49 1
  • ilker kozcu: Allah rahmet eylesin.Ben özel arabam ile otobüslere yetişemiyorum hesabını yapın Yanıtla 44 1
  • Ahmet Demir: allah rahmet eylesin.Yaralılara şifalar dilerim.Otobüslere gerekli denetimler yapılmıyor yada yapılamıyor.Olan yine masum insanlara oluyor haliyle Yanıtla 37 4

Marmaris, Mersin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Son Dakika
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