Mersin\'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Marmaris'ten Mardin'e giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yazılı açıklamasında, kazanın Mersin- Antalya yolunda il merkezine yaklaşık 170 kilometre mesafede ve saat 01.15 sıralarında meydana geldiğini belirtti.
Vali Pehlivan, şunları kaydetti; "Mersin istikametine doğru 40 yolcu ve 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."
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