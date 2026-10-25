Mert Demir, Mardin festivalinde dinleyicilerle birlikte şarkılarını seslendirdi

Mert Demir, Mardin festivalinde dinleyicilerle birlikte şarkılarını seslendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Mardin Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci akşamında Mert Demir, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda konser verdi. Demir, 'Gözlerime Bak' ve 'Olmazlara Vuruluyorum' şarkılarını söylerken dinleyiciler de ona eşlik etti.
MARDİN Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci akşamında sahne alan Mert Demir, şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci akşamında, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda Mert Demir konseri düzenlendi. Festival alanını dolduran dinleyicilerle buluşan Demir, repertuvarında yer alan 'Gözlerime Bak' ve 'Olmazlara Vuruluyorum' adlı şarkılarını da seslendirdi. Dinleyiciler, konser boyunca sanatçının şarkılarına eşlik etti.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: DHA
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