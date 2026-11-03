Mesut Demirci\'ye çarpıp kaçan sürücü, PTS kayıtlarıyla tespit edilip yakalandı

KONYA'nın Altınekin ilçesinde yolun kenarında cansız bedeni bulunan Mesut Demirci'nin (27), trafik kazası sonucu öldüğü belirlendi. Demirci'ye çarpıp kaçtığı tespit edilen İ.A., jandarma ekiplerince yakalandı.

Dün, saat 22.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Altınekin ilçesi Akköy mevkisinde yolun kenarında bir kişinin hareketsiz halde yatığı ihbarı geldi. Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yerde yatan Mesut Demirci adlı kişinin öldüğünü belirledi. Demirci'nin bir aracın çarpması sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duran jandarma, bölgedeki PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarını inceledi. Yapılan incelemede Demirci'ye 1 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında bir aracın çarptığını belirledi. Aracın sürücü İ.A., Karatay ilçesinde düzenlenen operasyonda bir iş yerinde yakalandı. Gözaltına alınan İ.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.