Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak - Son Dakika
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Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak

Meteoroloji\'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz kıyısındaki 10 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken perşembe ve hafta sonu sıcaklıkların Anadolu'da düşmeye devam edeceğini belirten uzmanlar "Hafta sonu Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun Sivas dahil kuzey ve doğusunda 5-10 cm kar olur" uyarısında bulundu.

13.10.2024 13:13
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak beklenen yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

"FIRTINA VE ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR"

Yağışların, 14 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarıda bulunduğu iller sırasıyla Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Düzce oldu.

"5-10 SANTİM KAR OLACAK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden hava durumu değerlendirmesinde bulundu. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bugün yağmur Karadeniz bölgesinde, Sıcaklıklar Kuzey, Batı ve İç bölgelerde 4-5 derece azalacak. Önümüzdeki perşembe ve hafta sonu sıcaklıklar Anadolu'da düşmeye devam ederek hafta sonu Karadeniz iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun Sivas dahil kuzey ve doğusunda 5-10 cm kar olur

"İSTANBUL VE ANKARA'YA KAR YAĞMAZ"

Bugün İstanbul'da yağmur yok 20 C. Ankara 21, İzmir 28, Antalya 28 C. Önümüzdeki hafta sonuna doğru İstanbul Ankara'da sıcaklıklar 15-16 dereceye ve altına düşer. İzmir de 20 derecelere düşer. İstanbul Ankara'ya kar yağmaz. Ama soğuk sobaları yaktırır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu, Karadeniz, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ray Malifalitiko:
    Yağdır mevlam 4 1 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    kar yok 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak - Son Dakika
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