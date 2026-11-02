Meteoroloji İzmir için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı, kentte sis etkili oldu

Meteoroloji İzmir için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı, kentte sis etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de dün öğle saatlerinde başlayan hafif yağmur bugün de sürerken kentte öğleden sonra sis etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kent merkezi ve ilçeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
İZMİR'de yağan yağmurun ardından kentte sis etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kent merkezi ve ilçeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Dün öğle saatlerinde kentte hafif yağmur başladı. Yağmur, bugün de etkisini sürdürdü. Ayrıca bugün öğleden sonra kentte sis tabakası da meydana geldi.
Kaynak: DHA
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