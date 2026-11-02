Meteoroloji İzmir için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı, kentte sis etkili oldu

İZMİR'de yağan yağmurun ardından kentte sis etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kent merkezi ve ilçeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Dün öğle saatlerinde kentte hafif yağmur başladı. Yağmur, bugün de etkisini sürdürdü. Ayrıca bugün öğleden sonra kentte sis tabakası da meydana geldi.