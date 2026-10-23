Meteoroloji Trakya'da yerel kuvvetli sağanak için sarı kodlu uyarı yayımladı

Meteoroloji Trakya'da yerel kuvvetli sağanak için sarı kodlu uyarı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni kapsayan sarı kodlu uyarı yayımladı. Trakya'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor; sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
Kurumun internet sitesindeki bilgiye göre, Trakya'daki Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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