Meteoroloji Trakya'da yerel kuvvetli sağanak için sarı kodlu uyarı yayımladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Kurumun internet sitesindeki bilgiye göre, Trakya'daki Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.