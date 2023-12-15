7 il için sarı ve turuncu uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

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Marmara Bölgesi'nde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle aralarında İstanbul ve Bursa'nın da olduğu 7 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Manisa, Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kırklareli, bugün (Cuma) Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve bugün (Cuma) sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

7 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji 7 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale kentleri turuncu kodla uyarılırken; İstanbul, Bursa, Tekirdağ ve Edirne içinse sarı kodlu uyarı yayınlandı.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.