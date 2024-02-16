Metrobüste infial yaratan görüntü! Dakikalarca taciz edip durağa gelince kaçtı - Son Dakika
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Metrobüste infial yaratan görüntü! Dakikalarca taciz edip durağa gelince kaçtı

İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz görüntüleri infial yarattı. Ayakta duran bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, parmaklarıyla dakikalarca taciz etti. Mide bulandıran olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şahsın metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtığı öğrenildi.

16.02.2024 10:09  Güncelleme: 10:12
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Megakent İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Ayakta yolculuk eden bir kadını dakikalarca taciz eden sapık, metrobüsün durağa gelmesini fırsat bilerek kayıplara karıştı.

METROBÜSTE MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ

İstanbul'da bir metrobüste kaydedilen görüntüler deyim yerindeyse infial yarattı. Güpegündüz çekilen görüntülerde ayakta duran bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, parmaklarıyla uzun süre tacizde bulundu.

Metrobüste infial yaratan görüntü! Dakikalarca taciz edip durağa gelince kaçtı

ARA SIRA TELEFONUNU ÇIKARIP KONTROL ETTİ

Ara ara telefonunu kontrol ettiği de görülen şahıs fark edilmediğini düşünerek mide bulandıran eylemini gerçekleştirmeye devam etti.

DURAKTA KAYIPLARA KARIŞTI

Taciz anları metrobüsteki bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla saniye saniye kameraya alındı. Tacizci ilerleyen dakikalarda ise metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtı.

Metrobüste infial yaratan görüntü! Dakikalarca taciz edip durağa gelince kaçtı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metrobüste infial yaratan görüntü! Dakikalarca taciz edip durağa gelince kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ALİ ŞAHİN: Telefonla çekene kadar müdehale edilseydi iyi olmazmıydı.Otobüsten inmeden dersi verilirdi halk tarafından. 135 4 Yanıtla
  • stanciu george: video yu ceken kansız hıcmı ses cıkaramamıs ne oluyor lan dememıs 65 2 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: O çeken niye o an tepki vermemiş peki 37 1 Yanıtla
  • Hüseyin Taşkın GÜLER: Ders vermek gerek. İbret alem olması lazım 16 0 Yanıtla
  • özkan milezoğlu: VİDEOYU ÇEKİP SES ÇIAKRMAYAN İNŞALLAH SENİDE ELLERLER BÖYLE 3 0 Yanıtla
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  • Metrobüste infial yaratan görüntü! Dakikalarca taciz edip durağa gelince kaçtı
    10:09 Metrobüste infial yaratan görüntü! Dakikalarca taciz edip durağa gelince kaçtı

    İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz görüntüleri infial yarattı. Ayakta duran bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, parmaklarıyla dakikalarca taciz etti. Mide bulandıran olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şahsın metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtığı öğrenildi.


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