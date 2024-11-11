Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde bulunan Hacıbaba Mezarlığı'nda sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı.
Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kadın, su bidonuyla çırılçıplak soyunarak mezarlık içerisinde duş aldı.
Mezarlık ziyareti sırasında manzara ile karşılaşan bir vatandaş cep telefonuyla olayı saniye saniye kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi - Son Dakika
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