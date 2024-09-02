Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası - Son Dakika
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Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atmasının ardından idari tahkikat başlatıldığı iddia edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları yalanlayarak, mezun olan teğmenlerin okullarıyla idari bağlantısının kalmadığını bildirmiştir.

02.09.2024 15:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı ara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından onlarca teğmen bir araya gelerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmıştı.

İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

İnternete düşen görüntüler kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken bugün söz konusu teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddia edildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran haberlere Milli Savunma Bakanlığı'ndan ise yanıt gecikmedi. MSB'nin X hesabından şu açıklama yapıldı; "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası

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Son Dakika Güncel Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yakup Çap: bizde Muhammed sav askerleriyiz.. 97 95 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Biz gurur duyduk,zoruna gitmesin kimsenin!!! 105 35 Yanıtla
  • Yunus Durak: Arkadaş kim kaşıyor bu haberi, normal değil mi Türkiye Cumhuriyetinin kurucusunun askerleriyiz demesi 62 12 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti’nin kuruluşu, bu cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk’ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur. – Maurice BAUMANT – Profesör 48 9 Yanıtla
  • Ahmet Seven: :) kime neyi ıspatliyorsunuz 30 21 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O’na çok uzaklardan bakmak gerekir. – Claude FERRER – Fransız Edibi 23 8 Yanıtla
  • Ha Ye: Ya arkadaş germeyin bizi böyle haberlerle 16 5 Yanıtla
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