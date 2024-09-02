Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı ara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından onlarca teğmen bir araya gelerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmıştı.
İnternete düşen görüntüler kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken bugün söz konusu teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldığı iddia edildi.
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran haberlere Milli Savunma Bakanlığı'ndan ise yanıt gecikmedi. MSB'nin X hesabından şu açıklama yapıldı; "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Son Dakika › Güncel › Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası - Son Dakika
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