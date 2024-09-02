Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası

Ender Kervancıoğlu:

Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti’nin kuruluşu, bu cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk’ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur. – Maurice BAUMANT – Profesör