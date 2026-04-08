MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı

Haberin Videosunu İzleyin
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
08.04.2026 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
Haber Videosu

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 8 maddelik yazılı bildiri yayımlandı. Açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla devam edeceği belirtilirken, ABD-İsrail ve İran arasında varılan ateşkesten duyulan memnuniyet dile getirildi. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara tepki gösterilen bildiride, "İsrail'in hukuk dışı bu eylemleri karşısında uluslararası toplum harekete geçmeye çağrılmış; Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimiz teyit edilmiştir." denildi.

MGK'NIN ARDINDAN YAZILI AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Millî Güvenlik Kurulu, 8 Nisan 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda; 1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN SABOTE EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK"

2. Terörsüz Türkiye hedefi ve terörsüz bölge vizyonuna ulaşılması için yürütülen çalışmalar ele alınmıştır. Çevremizde yaşanan savaş, çatışma ve tahriklerin süreci sabote etmesine izin verilmeyeceği ve terörün milletimizin gündeminden geri dönmemek üzere çıkarılacağı vurgulanmıştır.

"ATEŞKESTEN MEMNUNUZ"

3. Bölgemizi ve tüm dünyayı büyük bir belirsizliğe sürükleyerek küresel ekonomik dengeleri olumsuz etkileyen İsrail ve ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik gayretlerden memnuniyet duyulduğu belirtilmiş; vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın güvenliğine ilişkin tüm tedbirlerin titizlikle alınmaya devam edileceği hatırlatılmıştır.

"LÜBNAN'A SALDIRAN İSRAİL'E KARŞI ULUSLARARASI TOPLUM HAREKETE GEÇMELİ"

4. Bölgemizdeki savaş ve çatışmaların Irak’a etkileri ele alınmış; dost ve kardeş Irak halkının huzuru ile ülkedeki istikrar ve güvenlik ortamının muhafaza edilmesinin önemi vurgulanmıştır.

5. İsrail Yönetimi’nin Gazze’deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria topraklarını gasp girişimlerinin yanı sıra Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerif’in tarihî kimliği ile hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik eylemlerinin; barış sürecine ve iki devletli çözüm yaklaşımına zarar verdiği belirtilmiştir. İsrail Yönetimi’nin işgal politikalarını Lübnan’a da teşmil etmesinin yeni insani trajedilere sebep olduğu vurgulanarak, hukuk dışı bu eylemler karşısında uluslararası toplum harekete geçmeye çağrılmış; Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğimiz teyit edilmiştir.

SURİYE MESAJI

6. Suriye’de barış, istikrar ve huzurun tesisi kapsamında kaydedilen gelişmeler değerlendirilmiş; ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini pekiştirecek entegrasyon sürecine ilişkin mutabakatın tek devlet ve tek ordu temelinde hayata geçirilmesine matuf çabalara, kardeşlik ve komşuluk hukuku çerçevesinde kararlılıkla destek verileceğinin altı çizilmiştir.

7. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın seyri ele alınmış; saldırıların Karadeniz’e sıçramasına ve enerji güvenliğini tehdit eder hâle gelmesine müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, tüm taraflara itidalle hareket etme çağrısında bulunulmuştur.

8. Uluslararası güvenlik ortamını savaşlar ve çatışmalarla derinden sarsan tarihî bir süreçten geçildiği ifade edilmiş; anlaşmazlıkların müzakere ve diplomasi yoluyla çözülmesini ilke hâline getiren ülkemizin, bir istikrar adası hüviyetiyle, barışın tesisine yönelik samimi çabalarını müttefikleri ve dostları ile iş birliği içerisinde sürdüreceği vurgulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Bir Pakistan kadar da olamadiniz 23 13 Yanıtla
  • Coşkun Taşkıran Coşkun Taşkıran:
    kınamadınız mı 24 7 Yanıtla
  • 5125159 5125159:
    Bildirinşn bir faydası varmı, itrail 10 dk da 100 saldırıyspmış, millet iranla upraştırılırken, itrail lübnanda işgal le meşgul. 14 4 Yanıtla
  • Burak üstün Burak üstün:
    kınamışlardır yine sonra yine nelere zam yapabiliriz onu konuşmuşlardır 8 8 Yanıtla
  • yasingoktas0606 yasingoktas0606:
    anca milleti oyalayın 5 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:53
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
Canlı anlatım: İkinci yarı da golle başladı
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 21:23:16. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.