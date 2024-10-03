Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var

Güncel

Vatandaşın muzdarip olduğu konu, vekili de isyan ettirdi

Sokak röportajlarından sonra RTÜK\'ün hedefinde bu kez diziler var

Beyrut\'ta art arda patlamalar! İsrail\'den bir saldırı daha

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından alınan kararlara ilişkin 5 maddelik bildiriyi yayınladı. Bildiride, " İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye'nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olacağı teyit edilmiştir. İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefli saldırılarının engellenmesi hususunda, mesuliyet mevkiindeki aktörlere harekete geçme çağrısında bulunulmuştur. Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısının ardından yayınlanan bildiri şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE

1- Bildiride, PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere ülkenin milli birlik ve beraberlik ile bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

SURİYE'DE OLDUBİTTİ GİRİŞİMİNE MÜSADECE EDİLMEYECEK

2- Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız şekilde sürdürüleceği ve milli güvenliğe halel getirebilecek herhangi bir plana veya oldubitti girişimine müsaade edilmeyeceği vurgulanan bildiride, ülkedeki ihtilafın, bölge ile Suriye halkının menfaati ve beklentileri istikametinde çözüme kavuşturulmasına yönelik gayretlerin artırılacağı ifade edildi.

3- Komşu Irak ile başta PKK/KCK-PYD/YPG olmak üzere ülkeler için müşterek tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelede işbirliğini ilerletme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtilen bildiride, kardeş Irak halkının güvenliğine, huzuruna ve refahına atfedilen önemin altı çizildi.

DÜNYAYA İSRAİL'İ DURDURMA ÇAĞRISI

4- Filistin halkının bir yıldır tüm dünyanın gözleri önünde maruz kaldığı soykırımın durdurulması ve Filistin'de kalıcı ateşkes ve barışın gecikmeksizin sağlanması yönündeki Türkiye'nin kararlı çabalarının yanı sıra uluslararası gayretlerin de artırılarak sürdürülmesi gerektiği ifadesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefiyle Filistin topraklarının ötesine yönlendirdiği saldırıların engellenmesi hususunda, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere mesuliyet mevkisinde bulunan aktörlere bir an evvel harekete geçme çağrısında bulunulmuştur. İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye'nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olacağı teyit edilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması, İsrail'in hukuk tanımazlığının son örneği olarak kınanmıştır."

EGE VE AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

5- Bildiride, Türkiye'nin, Akdeniz ve Ege Denizi'nde kalıcı istikrar ve huzurun tesisi marifetiyle işbirliği zeminleri geliştirilmesine yönelik samimi yaklaşım ve gayretlerinin suistimaline izin vermeyeceği kaydedilerek, aklıselimle hareket edilmesinin en doğru tercih olduğu vurgulandı.