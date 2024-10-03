Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 3 saat 45 dakika süren Milli Güvenlik Kurulu Toplantısının ardından 5 maddelik bildiri yayınlandı.

03.10.2024 20:00  Güncelleme: 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından alınan kararlara ilişkin 5 maddelik bildiriyi yayınladı. Bildiride, " İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye'nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olacağı teyit edilmiştir. İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefli saldırılarının engellenmesi hususunda, mesuliyet mevkiindeki aktörlere harekete geçme çağrısında bulunulmuştur. Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısının ardından yayınlanan bildiri şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE

1- Bildiride, PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere ülkenin milli birlik ve beraberlik ile bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

SURİYE'DE OLDUBİTTİ GİRİŞİMİNE MÜSADECE EDİLMEYECEK

2- Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız şekilde sürdürüleceği ve milli güvenliğe halel getirebilecek herhangi bir plana veya oldubitti girişimine müsaade edilmeyeceği vurgulanan bildiride, ülkedeki ihtilafın, bölge ile Suriye halkının menfaati ve beklentileri istikametinde çözüme kavuşturulmasına yönelik gayretlerin artırılacağı ifade edildi.

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı

3- Komşu Irak ile başta PKK/KCK-PYD/YPG olmak üzere ülkeler için müşterek tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelede işbirliğini ilerletme konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtilen bildiride, kardeş Irak halkının güvenliğine, huzuruna ve refahına atfedilen önemin altı çizildi.

DÜNYAYA İSRAİL'İ DURDURMA ÇAĞRISI

4- Filistin halkının bir yıldır tüm dünyanın gözleri önünde maruz kaldığı soykırımın durdurulması ve Filistin'de kalıcı ateşkes ve barışın gecikmeksizin sağlanması yönündeki Türkiye'nin kararlı çabalarının yanı sıra uluslararası gayretlerin de artırılarak sürdürülmesi gerektiği ifadesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefiyle Filistin topraklarının ötesine yönlendirdiği saldırıların engellenmesi hususunda, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere mesuliyet mevkisinde bulunan aktörlere bir an evvel harekete geçme çağrısında bulunulmuştur. İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye'nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olacağı teyit edilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması, İsrail'in hukuk tanımazlığının son örneği olarak kınanmıştır."

EGE VE AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

5- Bildiride, Türkiye'nin, Akdeniz ve Ege Denizi'nde kalıcı istikrar ve huzurun tesisi marifetiyle işbirliği zeminleri geliştirilmesine yönelik samimi yaklaşım ve gayretlerinin suistimaline izin vermeyeceği kaydedilerek, aklıselimle hareket edilmesinin en doğru tercih olduğu vurgulandı.

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Mgk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Harun Çelik:
    Sürekli aynı bildiriler riv riv riv falan fişman yapacaz edecez cez caz cuz boş işleri bırakında KADEMELİ EMEKLİLİK NE OLDU ?? 102 150 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bir gece ansizin gelebiliriz eyyyyyy İsrail. 85 108 Yanıtla
  • Ertan Canpolat:
    Bu ülkenin beka sorunu AKP ve MHP dir.. Ülkenin bu iki kan emiciden acilen kurtulması gerekir. 104 87 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hani suriyeliler gidecekti ????? 135 44 Yanıtla
  • Serif Suelturk:
    EY SİSİ ,EY ESAD , EY BRUNSON DEDİNİZ KİMİNE YOL VERDİNİZ KİMİNE DOSTUM DEDİNİZ . DIŞ İLİŞKİLER BÖYLE YONETİLMEZ .ŞİMDİDE İSRAİL GUNDEMDE YAPACAKLARİN ARKASİNDA DUR TÜRK MİLLETİ ZATEN DURUR. AMA YOK NEDEN EKONOMİN HALA DIŞA BAĞIMLI O YÜZDEN KURBAN OLAYIM AHKÂM KESME... 114 32 Yanıtla
  • Aliihsan Bicer:
    2024 emekliler yılıydı sahi ne oldu ???? 92 33 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş Toplantı 92 30 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    Dalga mı geçiyorsunuz ayrıntı yoksa ne halt etmeye bildirim geliyor 72 32 Yanıtla
  • Aliihsan Bicer:
    2024 yılı emekliler yılıydı yoksa 2025 yılındamıyız artık ?? 67 26 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Tamam hep aynı zaten 53 20 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:39 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
10:02 Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı Listede Türkiye de var Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı! Listede Türkiye de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 22:21:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement