MGM yarın sabah Edirne\'de 21-50 kg/m2\'lik kuvvetli yağış bekliyor

MGM yarın sabah Edirne'de 21-50 kg/m2'lik kuvvetli yağış bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MGM, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Yağışın 21-50 kg/m2 olması beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerindin itibaren Edirne için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (salı) günü görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Kaynak: DHA
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