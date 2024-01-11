MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı

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MHP'nin 31 Mart seçimlerde 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7'si ilçe olmak üzere 55 adayı daha belli oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik" olarak yazılı açıklama yaptı. Böylece MHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye Başkan adayı daha kesinleşti.

8 İLDE DAHA MHP'NİN ADAYI BELLİ OLDU

Afyonkarahisar - Sezer Küçükyurt

Aksaray - İrfan Çıtak

Bolu - İlhan Durak

Gümüşhane - Vedat Soner Başer

Kırıkkale - Harun Ulusoy

Kırklareli - Derya Bulut

Sivas - Reha Kars

Tokat - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

MHP, dün de 14 ilin adayını açıklamıştı:

Manisa - Cengiz Ergün

Mersin - Serdar Soydan

Amasya - Bayram Çelik

Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

Bayburt - Hükmü Pekmezci

Çankırı - İsmail Hakkı Esen

Erzincan - Bekir Aksun

Karabük - Rafet Vergili

Karaman - Savaş Kalaycı

Kastamonu - Yüksek Aydın

Kütahya - Alim Işık

Nevşehir - Adnan Doğu

Niğde - Hamdi Doğan

Osmaniye - İbrahim Çenet

EFSANE VALİ'NİN OĞLU TOKAT'TAN ADAY GÖSTERİLDİ

Milliyetçi Hareket Partisi, Tokat Belediye Başkanlığı için sürpriz bir ismi aday gösterdi. MHP'nin Tokat için başkan adayı tercihi Türkiye'nin 'Efsane Vali' olarak tanıdığı, Tokat'ta da görev yapan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oldu. Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, paylaşımında "Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu'nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek Tokat Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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